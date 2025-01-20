https://ria.ru/20250120/plennyy-1994536020.html

Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово

Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово - РИА Новости, 20.01.2025

Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово

Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:55:00+03:00

2025-01-20T03:55:00+03:00

2025-01-20T03:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецк

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. "Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от "птичек" уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда", - сказал один из взятых в Курахово в плен украинских военных Максим Корейко. По его словам, последние украинские военные в Курахово запрашивали выход у командования, когда ВСУ уже вывели операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, однако в ответ слышали только "вперед". Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html

https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html

курахово

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красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, в мире