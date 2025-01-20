Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово
Пленный Корейко: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат.
"Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от "птичек" уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда", - сказал один из взятых в Курахово в плен украинских военных Максим Корейко.
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По его словам, последние украинские военные в Курахово запрашивали выход у командования, когда ВСУ уже вывели операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, однако в ответ слышали только "вперед".
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.