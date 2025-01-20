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Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/plennyy-1994536020.html
Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово
Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово - РИА Новости, 20.01.2025
Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово
Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:55:00+03:00
2025-01-20T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. "Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от "птичек" уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда", - сказал один из взятых в Курахово в плен украинских военных Максим Корейко. По его словам, последние украинские военные в Курахово запрашивали выход у командования, когда ВСУ уже вывели операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, однако в ответ слышали только "вперед". Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html
https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html
курахово
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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово

Пленный Корейко: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат.
"Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от "птичек" уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда", - сказал один из взятых в Курахово в плен украинских военных Максим Корейко.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин
18 января, 18:05
По его словам, последние украинские военные в Курахово запрашивали выход у командования, когда ВСУ уже вывели операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, однако в ответ слышали только "вперед".
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Курахово - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Вчера, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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