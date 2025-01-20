https://ria.ru/20250120/plennye-1994637740.html

Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб

Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб - РИА Новости, 20.01.2025

Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб

Россия внесла предложения по обмену солдат ВСУ, находящихся в Чечне, в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T16:33:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Россия внесла предложения по обмену солдат ВСУ, находящихся в Чечне, в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины, заявил депутат Госдумы от республики Шамсаил Саралиев в Telegram-канале."Постоянно получаю обращения от родных и близких украинских военнопленных, в том числе от родственников тех пленных, которые в данный момент находятся в Грозном", — написал он.Парламентарий сообщил, что 18 января семьи украинских военнослужащих, плененных бойцами подразделений "Ахмат", вышли на митинг в центре Киева. Они держали в руках плакаты с фотографиями родственников и требовали от властей устроить обмен с российской стороной.Саралиев подтвердил, что направил соответствующие предложения и списки солдат ВСУ в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины."Ответ за украинской стороной", — резюмировал он.В конце прошлого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен военнослужащих ВСУ. По ее словам, киевские власти продолжают затягивать обмен, тогда как семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 украинских солдат. Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу, отметила она.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html

https://ria.ru/20250115/moskalkova-1993865647.html

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