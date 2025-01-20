Рейтинг@Mail.ru
Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 20.01.2025 (обновлено: 16:33 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/plennye-1994637740.html
Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб
Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб - РИА Новости, 20.01.2025
Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб
Россия внесла предложения по обмену солдат ВСУ, находящихся в Чечне, в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:53:00+03:00
2025-01-20T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
госдума рф
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/72/1555987204_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_22486dd3a077dced37ce07fc089a7648.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Россия внесла предложения по обмену солдат ВСУ, находящихся в Чечне, в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины, заявил депутат Госдумы от республики Шамсаил Саралиев в Telegram-канале."Постоянно получаю обращения от родных и близких украинских военнопленных, в том числе от родственников тех пленных, которые в данный момент находятся в Грозном", — написал он.Парламентарий сообщил, что 18 января семьи украинских военнослужащих, плененных бойцами подразделений "Ахмат", вышли на митинг в центре Киева. Они держали в руках плакаты с фотографиями родственников и требовали от властей устроить обмен с российской стороной.Саралиев подтвердил, что направил соответствующие предложения и списки солдат ВСУ в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины."Ответ за украинской стороной", — резюмировал он.В конце прошлого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен военнослужащих ВСУ. По ее словам, киевские власти продолжают затягивать обмен, тогда как семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 украинских солдат. Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу, отметила она.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
https://ria.ru/20250115/moskalkova-1993865647.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/72/1555987204_30:0:970:705_1920x0_80_0_0_9f29270fe68fd369201e6965209d2106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, госдума рф, россия, татьяна москалькова, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Россия, Татьяна Москалькова, Мария Захарова
Россия внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб

РФ внесла предложения по обмену пленных ВСУ в координационный штаб Украины

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииДепутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Россия внесла предложения по обмену солдат ВСУ, находящихся в Чечне, в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины, заявил депутат Госдумы от республики Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.
"Постоянно получаю обращения от родных и близких украинских военнопленных, в том числе от родственников тех пленных, которые в данный момент находятся в Грозном", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
18 января, 04:19
Парламентарий сообщил, что 18 января семьи украинских военнослужащих, плененных бойцами подразделений "Ахмат", вышли на митинг в центре Киева. Они держали в руках плакаты с фотографиями родственников и требовали от властей устроить обмен с российской стороной.
Саралиев подтвердил, что направил соответствующие предложения и списки солдат ВСУ в координационный штаб по вопросам военнопленных Украины.
"Ответ за украинской стороной", — резюмировал он.
В конце прошлого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен военнослужащих ВСУ. По ее словам, киевские власти продолжают затягивать обмен, тогда как семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.
В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 украинских солдат. Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу, отметила она.
Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию
15 января, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныГосдума РФРоссияТатьяна МоскальковаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала