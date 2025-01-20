https://ria.ru/20250120/pismo-1994546841.html

Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN

Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN - РИА Новости, 20.01.2025

Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN

Покидающий свой пост в понедельник президент США Джо Байден в рамках сложившейся в стране традиции собирается оставить напутственное письмо избранному главе... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:43:00+03:00

2025-01-20T08:43:00+03:00

2025-01-20T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Покидающий свой пост в понедельник президент США Джо Байден в рамках сложившейся в стране традиции собирается оставить напутственное письмо избранному главе государства Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Перед тем, как окончательно покинуть свой пост, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает CNN, по современной традиции, уходящий президент США пишет для своего преемника письмо и оставляет его на столе в Овальном кабинете. Так, Трамп оставлял для Байдена записку в 2021 году, несмотря на то что он не признал победу Байдена. Отмечается, что ее содержание не было раскрыто, однако действующий президент США позднее назвал письмо Трампа "очень великодушным". Ранее стало известно, что Трамп перед своей инаугурацией выпьет с Байденом в Белом доме утренний чай. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.

https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024