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Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN - РИА Новости, 20.01.2025
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08:43 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/pismo-1994546841.html
Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN
Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN - РИА Новости, 20.01.2025
Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN
Покидающий свой пост в понедельник президент США Джо Байден в рамках сложившейся в стране традиции собирается оставить напутственное письмо избранному главе... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:43:00+03:00
2025-01-20T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Покидающий свой пост в понедельник президент США Джо Байден в рамках сложившейся в стране традиции собирается оставить напутственное письмо избранному главе государства Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Перед тем, как окончательно покинуть свой пост, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает CNN, по современной традиции, уходящий президент США пишет для своего преемника письмо и оставляет его на столе в Овальном кабинете. Так, Трамп оставлял для Байдена записку в 2021 году, несмотря на то что он не признал победу Байдена. Отмечается, что ее содержание не было раскрыто, однако действующий президент США позднее назвал письмо Трампа "очень великодушным". Ранее стало известно, что Трамп перед своей инаугурацией выпьет с Байденом в Белом доме утренний чай. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN

CNN: Байден напишет напутственное письмо Трампу перед инаугурацией

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Покидающий свой пост в понедельник президент США Джо Байден в рамках сложившейся в стране традиции собирается оставить напутственное письмо избранному главе государства Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Перед тем, как окончательно покинуть свой пост, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Как отмечает CNN, по современной традиции, уходящий президент США пишет для своего преемника письмо и оставляет его на столе в Овальном кабинете.
Так, Трамп оставлял для Байдена записку в 2021 году, несмотря на то что он не признал победу Байдена. Отмечается, что ее содержание не было раскрыто, однако действующий президент США позднее назвал письмо Трампа "очень великодушным".
Ранее стало известно, что Трамп перед своей инаугурацией выпьет с Байденом в Белом доме утренний чай.
В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
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