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В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 20.01.2025
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17:58 20.01.2025 (обновлено: 23:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/peregovory-1994672494.html
В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском
В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 20.01.2025
В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском
Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с участием США, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CBS News. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:58:00+03:00
2025-01-20T23:07:00+03:00
в мире
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дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с участием США, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CBS News."На самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить (этот конфликт. — Прим. ред.)", — сказал он.Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации СМИ, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы на тот момент он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего избрания на пост президента намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту ситуацию слишком сложной, чтобы разрешить ее за один день.Инаугурация Трампа состоялась 20 января, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250120/aktivy-1994623486.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Инаугурация Трампа — 2025
В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском

Советник Трампа Уолтц заявил о готовности Зеленского к концу конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с участием США, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.
"На самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить (этот конфликт. — Прим. ред.)", — сказал он.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе
Вчера, 14:40
Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации СМИ, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы на тот момент он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего избрания на пост президента намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту ситуацию слишком сложной, чтобы разрешить ее за один день.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади
Вчера, 17:26
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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