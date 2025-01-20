https://ria.ru/20250120/pensiya-1994531145.html
Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, заявила экономист
Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, заявила экономист - РИА Новости, 20.01.2025
Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, заявила экономист
Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста, но будут назначаться досрочные... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:26:00+03:00
2025-01-20T02:26:00+03:00
2025-01-20T03:51:00+03:00
общество
россия
марина солодовникова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста, но будут назначаться досрочные пенсии — по инвалидности и гособеспечению, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова."В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста", — сказала Солодовникова.Она отметила, что при этом в 2025 году на пенсию смогут выходить люди, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России."В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно), время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году", — объяснила Солодовникова.
https://ria.ru/20250119/pensii-1994422609.html
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, марина солодовникова, пенсии
Общество, Россия, Марина Солодовникова, Пенсии
Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, заявила экономист
Экономист Солодовникова: россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году