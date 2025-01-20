Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал
Президент Панамы Мулино отверг заявления Трампа о контроле над Панамским каналом
© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления вступившего в должность президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
"От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в наше управление каналом", - написал Мулино в коммюнике, которое опубликовано в его аккаунте в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Панамский канал "не является концессией какой-либо страны".
"Это результат борьбы на протяжении поколений, которая завершилась в 1999 году договором Торрихоса-Картера. С тех пор уже 25 лет мы администрируем канал и управляем им непрерывно, неся за него ответственность перед миром и мировой торговлей, включая Соединенные Штаты... Мы готовы к диалогу, но не к подчинению", - добавил президент Панамы в своем коммюнике.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.