Рейтинг@Mail.ru
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/panama-1994709053.html
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал - РИА Новости, 20.01.2025
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления вступившего в должность президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:12:00+03:00
2025-01-20T22:12:00+03:00
в мире
панама
панамский канал
сша
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления вступившего в должность президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. "От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в наше управление каналом", - написал Мулино в коммюнике, которое опубликовано в его аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что Панамский канал "не является концессией какой-либо страны". "Это результат борьбы на протяжении поколений, которая завершилась в 1999 году договором Торрихоса-Картера. С тех пор уже 25 лет мы администрируем канал и управляем им непрерывно, неся за него ответственность перед миром и мировой торговлей, включая Соединенные Штаты... Мы готовы к диалогу, но не к подчинению", - добавил президент Панамы в своем коммюнике. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20250115/vygoda-1993752127.html
https://ria.ru/20250113/kanada-1993417916.html
панама
панамский канал
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, панамский канал, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Панама, Панамский канал, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал

Президент Панамы Мулино отверг заявления Трампа о контроле над Панамским каналом

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления вступившего в должность президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
"От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в наше управление каналом", - написал Мулино в коммюнике, которое опубликовано в его аккаунте в соцсети Х.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю
15 января, 01:22
Он подчеркнул, что Панамский канал "не является концессией какой-либо страны".
"Это результат борьбы на протяжении поколений, которая завершилась в 1999 году договором Торрихоса-Картера. С тех пор уже 25 лет мы администрируем канал и управляем им непрерывно, неся за него ответственность перед миром и мировой торговлей, включая Соединенные Штаты... Мы готовы к диалогу, но не к подчинению", - добавил президент Панамы в своем коммюнике.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться
13 января, 09:25
 
В миреПанамаПанамский каналСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала