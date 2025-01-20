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Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима - РИА Новости, 20.01.2025
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12:44 20.01.2025 (обновлено: 12:48 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/palestina-1994593035.html
Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима
Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима - РИА Новости, 20.01.2025
Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима
Италия ставит целью признание Палестины как государства и готова принять участие в возможной миротворческой миссии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:44:00+03:00
2025-01-20T12:48:00+03:00
в мире
палестина
израиль
италия
антонио таяни
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия ставит целью признание Палестины как государства и готова принять участие в возможной миротворческой миссии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa. "Да, наш путь ведет туда, но это займет время, поскольку Палестина также должна быть признана Израилем, а она, в свою очередь, должна признать Израиль. Односторонние инициативы, которые я наблюдал до сих пор со стороны некоторых стран, не служат ни Палестине, ни миру", - заявил он на вопрос о признании Палестиной. Таяни, который в понедельник отправился с визитом в Израиль и Палестину, отметил, что считает удачной идеей появление "разъединительной миссии", которая была организована международным органом, таким как ООН. "При условии, что ею будут руководить арабы. Это может помочь укрепить мир и усилить Палестинскую администрацию", - сказал министр. Говоря о миротворческой миссии, Таяни добавил, что она "на зачаточном этапе", но Италия "готова принять участие с определенным контингентом". "В более общем плане нам необходимо европейское присутствие на Ближнем Востоке. А в Палестине Европа могла бы сыграть свою роль, если бы было достигнуто соглашение, приемлемое для обеих сторон", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20250110/gaza-1993090039.html
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в мире, палестина, израиль, италия, антонио таяни, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Израиль, Италия, Антонио Таяни, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима

Глава МИД Италии Таяни: Италия ставит целью признание Палестины как государства

© Фото : Exploit PisaФлаг Палестины на Пизанской башне
Флаг Палестины на Пизанской башне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Exploit Pisa
Флаг Палестины на Пизанской башне. Архивное фото
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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия ставит целью признание Палестины как государства и готова принять участие в возможной миротворческой миссии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa.
«
"Да, наш путь ведет туда, но это займет время, поскольку Палестина также должна быть признана Израилем, а она, в свою очередь, должна признать Израиль. Односторонние инициативы, которые я наблюдал до сих пор со стороны некоторых стран, не служат ни Палестине, ни миру", - заявил он на вопрос о признании Палестиной.
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Таяни, который в понедельник отправился с визитом в Израиль и Палестину, отметил, что считает удачной идеей появление "разъединительной миссии", которая была организована международным органом, таким как ООН.
«
"При условии, что ею будут руководить арабы. Это может помочь укрепить мир и усилить Палестинскую администрацию", - сказал министр.
Говоря о миротворческой миссии, Таяни добавил, что она "на зачаточном этапе", но Италия "готова принять участие с определенным контингентом".
«
"В более общем плане нам необходимо европейское присутствие на Ближнем Востоке. А в Палестине Европа могла бы сыграть свою роль, если бы было достигнуто соглашение, приемлемое для обеих сторон", - сказал глава МИД.
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