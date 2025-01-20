https://ria.ru/20250120/ovcharka-1994598953.html
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки - РИА Новости, 20.01.2025
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки
Прокуратура в Кирове через суд взыскала с собственника немецкой овчарки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пожилой женщине, на которую... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:12:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
происшествия
киров
советский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура в Кирове через суд взыскала с собственника немецкой овчарки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пожилой женщине, на которую напала собака, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Инцидент произошел 24 июня 2023 года у дома № 37 по улице Советской в Нововятском районе. "В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника немецкая овчарка искусала 68-летнюю женщину, причинив телесные подтверждения, в том числе рвано-укушенные раны и ссадины", - говорится в сообщении. Прокурор Нововятского района города Кирова, действуя в интересах пенсионерки, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника животного компенсации причиненного потерпевшей морального вреда. "Требования прокурора признаны законными и обоснованными, с ответчика в пользу пожилой женщины взыскана компенсация в сумме 250 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/sobaki-1994595465.html
https://ria.ru/20250108/priamurja-1992795321.html
киров
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, советский
Происшествия, Киров, Советский
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки
В Кирове с хозяина овчарки взыскали 250 тыс рублей в пользу искусанной женщины