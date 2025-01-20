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В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки - РИА Новости, 20.01.2025
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13:12 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ovcharka-1994598953.html
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки - РИА Новости, 20.01.2025
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки
Прокуратура в Кирове через суд взыскала с собственника немецкой овчарки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пожилой женщине, на которую... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:12:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура в Кирове через суд взыскала с собственника немецкой овчарки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пожилой женщине, на которую напала собака, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Инцидент произошел 24 июня 2023 года у дома № 37 по улице Советской в Нововятском районе. "В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника немецкая овчарка искусала 68-летнюю женщину, причинив телесные подтверждения, в том числе рвано-укушенные раны и ссадины", - говорится в сообщении. Прокурор Нововятского района города Кирова, действуя в интересах пенсионерки, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника животного компенсации причиненного потерпевшей морального вреда. "Требования прокурора признаны законными и обоснованными, с ответчика в пользу пожилой женщины взыскана компенсация в сумме 250 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/sobaki-1994595465.html
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происшествия, киров, советский
Происшествия, Киров, Советский
В Кирове с хозяина овчарки взыскали штраф в пользу искусанной пенсионерки

В Кирове с хозяина овчарки взыскали 250 тыс рублей в пользу искусанной женщины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура в Кирове через суд взыскала с собственника немецкой овчарки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пожилой женщине, на которую напала собака, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел 24 июня 2023 года у дома № 37 по улице Советской в Нововятском районе. "В результате бесконтрольного содержания со стороны собственника немецкая овчарка искусала 68-летнюю женщину, причинив телесные подтверждения, в том числе рвано-укушенные раны и ссадины", - говорится в сообщении.
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Прокурор Нововятского района города Кирова, действуя в интересах пенсионерки, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника животного компенсации причиненного потерпевшей морального вреда.
"Требования прокурора признаны законными и обоснованными, с ответчика в пользу пожилой женщины взыскана компенсация в сумме 250 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
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