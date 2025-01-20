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Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали - РИА Новости, 20.01.2025
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14:31 20.01.2025 (обновлено: 14:33 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/otravlenie-1994620864.html
Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали
Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали - РИА Новости, 20.01.2025
Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали
Большинство школьников, госпитализированных после отравления в детском центре "Дуслык" в Казани, выписаны, в инфекционной больнице остается один человек,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:31:00+03:00
2025-01-20T14:33:00+03:00
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Большинство школьников, госпитализированных после отравления в детском центре "Дуслык" в Казани, выписаны, в инфекционной больнице остается один человек, сообщил минздрав Татарстана. Ранее региональный минздрав сообщал, что из центра "Дуслык" в Республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 12 человек с признаками кишечного отравления. Их состояние удовлетворительное. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняло, что инцидент произошел 16 января, госпитализированные - школьники в возрасте 16-17 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице имени проф. Агофонова остается один несовершеннолетний пациент после массового отравления в центре "Дуслык", динамика положительная, идет к выздоровлению", - говорится в сообщении. Все остальные пациенты, по данным минздрава, выписаны. Управление Роспотребнадзора по Татарстану ранее отмечало, что всего было зарегистрировано 30 случаев отравления. В детском центре выявлены нарушения режимов мытья и отработки посуды и инвентаря, дезинфекционного режима и проведения уборок помещений, питьевого режима детей, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели, отсутствовал контроль за температурным режимом работы холодильников для продуктов. По выявленным нарушениям составлены протоколы, материалы переданы в суд. Деятельность центра приостановлена.
https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html
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россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали

Минздрав: после отравления в казанском лагере в больнице остается один из детей

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Большинство школьников, госпитализированных после отравления в детском центре "Дуслык" в Казани, выписаны, в инфекционной больнице остается один человек, сообщил минздрав Татарстана.
Ранее региональный минздрав сообщал, что из центра "Дуслык" в Республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 12 человек с признаками кишечного отравления. Их состояние удовлетворительное. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняло, что инцидент произошел 16 января, госпитализированные - школьники в возрасте 16-17 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице имени проф. Агофонова остается один несовершеннолетний пациент после массового отравления в центре "Дуслык", динамика положительная, идет к выздоровлению", - говорится в сообщении.
Все остальные пациенты, по данным минздрава, выписаны.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану ранее отмечало, что всего было зарегистрировано 30 случаев отравления. В детском центре выявлены нарушения режимов мытья и отработки посуды и инвентаря, дезинфекционного режима и проведения уборок помещений, питьевого режима детей, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели, отсутствовал контроль за температурным режимом работы холодильников для продуктов.
По выявленным нарушениям составлены протоколы, материалы переданы в суд. Деятельность центра приостановлена.
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