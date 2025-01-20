https://ria.ru/20250120/otravlenie-1994620864.html

Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали

Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали - РИА Новости, 20.01.2025

Большинство отравившихся в казанском лагере школьников выписали

Большинство школьников, госпитализированных после отравления в детском центре "Дуслык" в Казани, выписаны, в инфекционной больнице остается один человек,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:31:00+03:00

2025-01-20T14:31:00+03:00

2025-01-20T14:33:00+03:00

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Большинство школьников, госпитализированных после отравления в детском центре "Дуслык" в Казани, выписаны, в инфекционной больнице остается один человек, сообщил минздрав Татарстана. Ранее региональный минздрав сообщал, что из центра "Дуслык" в Республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 12 человек с признаками кишечного отравления. Их состояние удовлетворительное. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняло, что инцидент произошел 16 января, госпитализированные - школьники в возрасте 16-17 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице имени проф. Агофонова остается один несовершеннолетний пациент после массового отравления в центре "Дуслык", динамика положительная, идет к выздоровлению", - говорится в сообщении. Все остальные пациенты, по данным минздрава, выписаны. Управление Роспотребнадзора по Татарстану ранее отмечало, что всего было зарегистрировано 30 случаев отравления. В детском центре выявлены нарушения режимов мытья и отработки посуды и инвентаря, дезинфекционного режима и проведения уборок помещений, питьевого режима детей, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели, отсутствовал контроль за температурным режимом работы холодильников для продуктов. По выявленным нарушениям составлены протоколы, материалы переданы в суд. Деятельность центра приостановлена.

https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html

https://ria.ru/20250117/otravleniya-1994199839.html

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республика татарстан (татарстан)

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россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)