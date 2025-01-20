https://ria.ru/20250120/oreshnik-1994531829.html

Сырский высказался о возможностях "Орешника"

Сырский высказался о возможностях "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2025

Сырский высказался о возможностях "Орешника"

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:38:00+03:00

2025-01-20T02:38:00+03:00

2025-01-20T02:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр сырский

вооруженные силы украины

ракета "орешник"

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник"."У нас пока нет (этих систем. — Прим. ред.)", — сказал он.21 ноября Россия нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.

https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, ракета "орешник"