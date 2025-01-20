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Сырский высказался о возможностях "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/oreshnik-1994531829.html
Сырский высказался о возможностях "Орешника"
Сырский высказался о возможностях "Орешника" - РИА Новости, 20.01.2025
Сырский высказался о возможностях "Орешника"
Главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:38:00+03:00
2025-01-20T02:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
ракета "орешник"
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник"."У нас пока нет (этих систем. — Прим. ред.)", — сказал он.21 ноября Россия нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
Сырский высказался о возможностях "Орешника"

Главком Сырский признал отсутствие средств для перехвата "Орешника"

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник".
"У нас пока нет (этих систем. — Прим. ред.)", — сказал он.
21 ноября Россия нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Владимир Путин сообщил, что военные провели боевые испытания одной из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
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Вчера, 06:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"
 
 
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