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Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади - РИА Новости, 20.01.2025
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17:26 20.01.2025 (обновлено: 19:38 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/orban-1994664064.html
Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади
Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади - РИА Новости, 20.01.2025
Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади
Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:26:00+03:00
2025-01-20T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете ЕС, трансляция велась на YouTube-канале политика."Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло дверь к прекращению огня и мирным переговорам (по Украине. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты", — сказал он.Теперь Венгрия передает "эстафету мира" новой администрации США, добавил премьер.В конце декабря Орбан заявил, что председательство его страны в Евросоюзе запомнят надолго: Будапешту удалось добиться прогресса по некоторым острым политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим итогом политик назвал "открытую дверь для реальных переговоров по установлению мира", о которых полгода назад "никто не хотел слышать".
https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html
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В мире, Россия, Европа, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Украина, Венгрия
Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади

Орбан: в ЕС не должны думать, что их солдаты пройдут маршем по Красной площади

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете ЕС, трансляция велась на YouTube-канале политика.
"Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло дверь к прекращению огня и мирным переговорам (по Украине. — Прим. ред.). <...> Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Россия денацифицирует Европу
19 января, 08:00
Теперь Венгрия передает "эстафету мира" новой администрации США, добавил премьер.

Венгрия, исполнявшая роль председателя в Совете ЕС во второй половине прошлого года, сосредоточила усилия на поиске путей мирного урегулирования на Украине, а также на экономических проблемах, развитии европейской промышленности и укреплении внешних границ.

В конце декабря Орбан заявил, что председательство его страны в Евросоюзе запомнят надолго: Будапешту удалось добиться прогресса по некоторым острым политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим итогом политик назвал "открытую дверь для реальных переговоров по установлению мира", о которых полгода назад "никто не хотел слышать".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Орбан предупредил страны ЕС о катастрофе из-за одного решения Киева
18 января, 18:08
 
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