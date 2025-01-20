Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади
Орбан: в ЕС не должны думать, что их солдаты пройдут маршем по Красной площади
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете ЕС, трансляция велась на YouTube-канале политика.
"Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло дверь к прекращению огня и мирным переговорам (по Украине. — Прим. ред.). <...> Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты", — сказал он.
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Венгрия, исполнявшая роль председателя в Совете ЕС во второй половине прошлого года, сосредоточила усилия на поиске путей мирного урегулирования на Украине, а также на экономических проблемах, развитии европейской промышленности и укреплении внешних границ.
В конце декабря Орбан заявил, что председательство его страны в Евросоюзе запомнят надолго: Будапешту удалось добиться прогресса по некоторым острым политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим итогом политик назвал "открытую дверь для реальных переговоров по установлению мира", о которых полгода назад "никто не хотел слышать".