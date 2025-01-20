https://ria.ru/20250120/orban-1994664064.html

Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади

Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади - РИА Новости, 20.01.2025

Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади

Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:26:00+03:00

2025-01-20T17:26:00+03:00

2025-01-20T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если в Европе начнется война, проиграют все, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште по итогам председательства страны в Совете ЕС, трансляция велась на YouTube-канале политика."Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло дверь к прекращению огня и мирным переговорам (по Украине. — Прим. ред.). <...> Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты", — сказал он.Теперь Венгрия передает "эстафету мира" новой администрации США, добавил премьер.В конце декабря Орбан заявил, что председательство его страны в Евросоюзе запомнят надолго: Будапешту удалось добиться прогресса по некоторым острым политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, а не ограничиться формальностями. Важнейшим итогом политик назвал "открытую дверь для реальных переговоров по установлению мира", о которых полгода назад "никто не хотел слышать".

https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html

https://ria.ru/20250118/krizis-1994393325.html

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в мире, россия, европа, виктор орбан, нато, евросоюз, украина, венгрия