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В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
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16:02 20.01.2025 (обновлено: 16:03 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/opasnost-1994639710.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:02:00+03:00
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херсонская область
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
В Херсонской области объявили авиационную опасность

Сальдо: на всей территории Херсонской области объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
14:02
 
Херсонская областьВладимир СальдоРоссия
 
 
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