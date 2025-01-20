https://ria.ru/20250120/opasnost-1994639710.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:02:00+03:00

2025-01-20T16:02:00+03:00

2025-01-20T16:03:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20250120/obstrel-1994611528.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, россия