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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:31:00+03:00
2025-01-20T00:31:00+03:00
2025-01-20T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Как отмечается, всего было выпущено 48 боеприпасов. Сведения о ранении гражданских лиц в управление не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20250119/gorlovka-1994474798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 боеприпасов