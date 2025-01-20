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При обстреле курского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994714133.html
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.01.2025
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель
Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:46:00+03:00
2025-01-20T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередная жертва украинских нацистов. Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь. Сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего будет взято под особый контроль. Желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Хинштейн. Врио губернатора подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни. "Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах", - добавляется в сообщении.
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россия, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель

Хинштейн: при украинском артобстреле курского поселка Коренево пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередная жертва украинских нацистов. Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь. Сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего будет взято под особый контроль. Желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни.
"Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах", - добавляется в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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