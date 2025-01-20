https://ria.ru/20250120/obstrel-1994714133.html
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.01.2025
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель
Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:46:00+03:00
2025-01-20T23:46:00+03:00
2025-01-20T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередная жертва украинских нацистов. Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь. Сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего будет взято под особый контроль. Желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Хинштейн. Врио губернатора подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни. "Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского поселка пострадал мирный житель
Хинштейн: при украинском артобстреле курского поселка Коренево пострадал мужчина