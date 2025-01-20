https://ria.ru/20250120/obstrel-1994714133.html

При обстреле курского поселка пострадал мирный житель

При обстреле курского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.01.2025

При обстреле курского поселка пострадал мирный житель

Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:46:00+03:00

2025-01-20T23:46:00+03:00

2025-01-20T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александр хинштейн

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела ВСУ посёлка Коренево Курской области, он получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередная жертва украинских нацистов. Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь. Сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего будет взято под особый контроль. Желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Хинштейн. Врио губернатора подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни. "Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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россия, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины