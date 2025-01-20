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Источник сообщил об ампутации у раненной при обстреле в Бехтерах девочки - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994679740.html
Источник сообщил об ампутации у раненной при обстреле в Бехтерах девочки
Источник сообщил об ампутации у раненной при обстреле в Бехтерах девочки - РИА Новости, 20.01.2025
Источник сообщил об ампутации у раненной при обстреле в Бехтерах девочки
Пятнадцатилетней девочке, раненной при обстреле села Бехтеры Херсонской области, ампутировали ногу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:30:00+03:00
2025-01-20T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 20 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетней девочке, раненной при обстреле села Бехтеры Херсонской области, ампутировали ногу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Всего ранены четверо несовершеннолетних. Девочке, 15 лет, ампутировали ногу, еще три ребенка в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994620424.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник сообщил об ампутации у раненной при обстреле в Бехтерах девочки

Девочке, раненной при обстреле ВСУ херсонского села Бехтеры, ампутировали ногу

© РИА НовостиФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 20 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетней девочке, раненной при обстреле села Бехтеры Херсонской области, ампутировали ногу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Всего ранены четверо несовершеннолетних. Девочке, 15 лет, ампутировали ногу, еще три ребенка в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Последствия обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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