https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html

ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО

ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО

Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:53:00+03:00

2025-01-20T16:53:00+03:00

2025-01-20T17:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

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вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Макеевка (Советский район): ГБОУ "Школа № 91 городского округа Макеевка" по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Володарского", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ в 8.20 выпустили две ракеты из РСЗО по Советскому району Макеевки. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, ВСУ с 10.45 по 12.30 выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Управление также уточнило, что украинские войска в 12.34 атаковали Светлодарск при помощи дрона-камикадзе, в результате чего, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" на трассе Светлодарск - Новолуганск.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250115/pushilin-1993796922.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

советский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, украина, советский район, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика