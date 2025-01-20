ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО
ВСУ обстреляли школу и жилые дома в Макеевке двумя ракетами из РСЗО
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Макеевка (Советский район): ГБОУ "Школа № 91 городского округа Макеевка" по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Володарского", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным управления, ВСУ в 8.20 выпустили две ракеты из РСЗО по Советскому району Макеевки. Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, ВСУ с 10.45 по 12.30 выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Управление также уточнило, что украинские войска в 12.34 атаковали Светлодарск при помощи дрона-камикадзе, в результате чего, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" на трассе Светлодарск - Новолуганск.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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