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ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 20.01.2025 (обновлено: 17:08 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html
ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО
ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО
Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:53:00+03:00
2025-01-20T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
советский район
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Макеевка (Советский район): ГБОУ "Школа № 91 городского округа Макеевка" по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Володарского", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ в 8.20 выпустили две ракеты из РСЗО по Советскому району Макеевки. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, ВСУ с 10.45 по 12.30 выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Управление также уточнило, что украинские войска в 12.34 атаковали Светлодарск при помощи дрона-камикадзе, в результате чего, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" на трассе Светлодарск - Новолуганск.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250115/pushilin-1993796922.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
украина
советский район
донецкая народная республика
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макеевка, украина, советский район, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Советский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО

ВСУ обстреляли школу и жилые дома в Макеевке двумя ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Дзен
ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Здание школы в Макеевке получило повреждения после того, как ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Макеевка (Советский район): ГБОУ "Школа № 91 городского округа Макеевка" по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Театральной; многоквартирные жилые дома по ул. Володарского", - говорится в сообщении ведомства.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году
15 января, 10:41
По данным управления, ВСУ в 8.20 выпустили две ракеты из РСЗО по Советскому району Макеевки. Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, ВСУ с 10.45 по 12.30 выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Управление также уточнило, что украинские войска в 12.34 атаковали Светлодарск при помощи дрона-камикадзе, в результате чего, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" на трассе Светлодарск - Новолуганск.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаСоветский районВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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