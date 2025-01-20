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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры
Восемь пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек - в состоянии... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:55:00+03:00
2025-01-20T15:55:00+03:00
2025-01-20T16:15:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек - в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России."Восемь пострадавших при обстреле украинскими националистами села Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, в числе которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии, еще 14, в их числе также двое детей – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, уточнили в центре.
https://ria.ru/20250120/selidovo-1994260936.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры
Восемь пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры находятся в тяжелом состоянии