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На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы
На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 20.01.2025
На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы
На месте обстрела украинской армией школы в Бехтерах Херсонской области найдены части ракеты с кассетной боевой частью, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:18:00+03:00
2025-01-20T15:18:00+03:00
2025-01-20T15:18:00+03:00
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БЕХТЕРЫ (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. На месте обстрела украинской армией школы в Бехтерах Херсонской области найдены части ракеты с кассетной боевой частью, передаёт корреспондент РИА Новости. Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети. СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и умышленного повреждения имущества. На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах найдены части ракеты с кассетной боевой частью, некоторые суббоеприпасы не сдетонировали. Повреждения от удара нанесены также соседним жилым домам. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250116/kherson-1993944810.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы
На месте обстрела ВСУ школы в херсонских Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы