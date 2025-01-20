https://ria.ru/20250120/obstrel-1994632323.html

На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы

На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 20.01.2025

На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах нашли кассетные суббоеприпасы

На месте обстрела украинской армией школы в Бехтерах Херсонской области найдены части ракеты с кассетной боевой частью, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:18:00+03:00

2025-01-20T15:18:00+03:00

2025-01-20T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994625285_5:0:1267:710_1920x0_80_0_0_8f48da35bf921a836a5daf77b29e85f8.jpg

БЕХТЕРЫ (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. На месте обстрела украинской армией школы в Бехтерах Херсонской области найдены части ракеты с кассетной боевой частью, передаёт корреспондент РИА Новости. Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети. СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и умышленного повреждения имущества. На месте обстрела ВСУ школы в Бехтерах найдены части ракеты с кассетной боевой частью, некоторые суббоеприпасы не сдетонировали. Повреждения от удара нанесены также соседним жилым домам. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250116/kherson-1993944810.html

https://ria.ru/20250114/ataki-1993575693.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия