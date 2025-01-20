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СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
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https://ria.ru/20250120/obstrel-1994617482.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры
СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:20:00+03:00
2025-01-20T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
светлана петренко
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети. "По факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она. По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Херсонской области. "В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", - сообщила Петренко. Подчеркивается, что СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.
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россия, херсонская область , украина, светлана петренко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Светлана Петренко, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

СК завел дело после обстрела ВСУ села Бехтеры, при котором пострадали 25 человек

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
"По факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она.
По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Херсонской области.
"В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", - сообщила Петренко.
Подчеркивается, что СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаСветлана ПетренкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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