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СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025

СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:20:00+03:00

2025-01-20T14:20:00+03:00

2025-01-20T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

светлана петренко

владимир сальдо

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети. "По факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она. По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Херсонской области. "В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", - сообщила Петренко. Подчеркивается, что СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , украина, светлана петренко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия