СК возбудил дело после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры
СК завел дело после обстрела ВСУ села Бехтеры, при котором пострадали 25 человек
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, где пострадали минимум 25 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
"По факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она.
По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Херсонской области.
"В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", - сообщила Петренко.
Подчеркивается, что СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.
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