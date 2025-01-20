https://ria.ru/20250120/obstrel-1994611528.html

Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры

Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025

Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры

Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:02:00+03:00

2025-01-20T14:02:00+03:00

2025-01-20T14:55:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо. "В результате обстрела села Бехтеры погибли два человека, 23 ранены, четверо из раненых дети", - сообщили агентству в пресс-службе губернатора Херсонской области. Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , владимир сальдо, происшествия, вооруженные силы украины, россия