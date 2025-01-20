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Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 20.01.2025 (обновлено: 14:55 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994611528.html
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:02:00+03:00
2025-01-20T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
вооруженные силы украины
россия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо. "В результате обстрела села Бехтеры погибли два человека, 23 ранены, четверо из раненых дети", - сообщили агентству в пресс-службе губернатора Херсонской области. Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры

При обстреле школы в херсонском селе Бехтеры 2 человека погибли и 23 пострадали

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области. 20 января 2025
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области. 20 января 2025
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.
"В результате обстрела села Бехтеры погибли два человека, 23 ранены, четверо из раненых дети", - сообщили агентству в пресс-службе губернатора Херсонской области.
Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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