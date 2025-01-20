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Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:02:00+03:00
2025-01-20T14:02:00+03:00
2025-01-20T14:55:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Согласно уточненным данным, во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо. "В результате обстрела села Бехтеры погибли два человека, 23 ранены, четверо из раненых дети", - сообщили агентству в пресс-службе губернатора Херсонской области. Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Власти уточнили данные о пострадавших при обстреле школы в селе Бехтеры
При обстреле школы в херсонском селе Бехтеры 2 человека погибли и 23 пострадали