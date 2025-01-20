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Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по городу Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:49:00+03:00
2025-01-20T10:49:00+03:00
2025-01-20T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
вооруженные силы украины
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Враг этой ночью бил по Каховке. На улице Эйдемана зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших, к счастью, нет", - написал Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Каховка
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Филипчук: в Каховке разрушена гражданская инфраструктура после удара ВСУ