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Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994567720.html
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по городу Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:49:00+03:00
2025-01-20T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Враг этой ночью бил по Каховке. На улице Эйдемана зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших, к счастью, нет", - написал Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсонская область
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херсонская область , россия, происшествия, вооруженные силы украины, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Каховка
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области

Филипчук: в Каховке разрушена гражданская инфраструктура после удара ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Каховки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каховки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Каховки со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
«
"Враг этой ночью бил по Каховке. На улице Эйдемана зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших, к счастью, нет", - написал Филипчук.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныКаховка
 
 
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