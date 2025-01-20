https://ria.ru/20250120/obstrel-1994560328.html

Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025

Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:15:00+03:00

2025-01-20T10:15:00+03:00

2025-01-20T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе посёлка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены шесть частных домов, также повреждён легковой автомобиль.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины