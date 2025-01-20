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Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:15:00+03:00
2025-01-20T10:15:00+03:00
2025-01-20T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе посёлка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены шесть частных домов, также повреждён легковой автомобиль.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Гладков: жительница поселка Октябрьский ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ