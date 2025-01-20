Рейтинг@Mail.ru
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994560328.html
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:15:00+03:00
2025-01-20T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе посёлка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены шесть частных домов, также повреждён легковой автомобиль.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгородской области ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Гладков: жительница поселка Октябрьский ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Жительница поселка Октябрьский Белгородского района ранена при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В районе посёлка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены шесть частных домов, также повреждён легковой автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала