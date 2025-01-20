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В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994553083.html
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:33:00+03:00
2025-01-20T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Каховке погиб мирный житель, еще один получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Каховки со стороны ВСУ один мирный житель погиб, еще один был ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Каховке погиб мирный житель, еще один получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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