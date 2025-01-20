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В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:33:00+03:00
2025-01-20T09:33:00+03:00
2025-01-20T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Каховке погиб мирный житель, еще один получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
При обстреле Каховки со стороны ВСУ один мирный житель погиб, еще один был ранен