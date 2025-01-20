https://ria.ru/20250120/obstrel-1994553083.html

В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025

В Запорожской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:33:00+03:00

2025-01-20T09:33:00+03:00

2025-01-20T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб и один ранен в результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Каховке погиб мирный житель, еще один получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия