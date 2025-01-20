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Легойда заявил о кризисном состоянии образования в России - РИА Новости, 20.01.2025
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14:52 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/obrazovanie-1994626081.html
Легойда заявил о кризисном состоянии образования в России
Легойда заявил о кризисном состоянии образования в России - РИА Новости, 20.01.2025
Легойда заявил о кризисном состоянии образования в России
Школьное и высшее образование в России находится в кризисе, заявил на пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:52:00+03:00
2025-01-20T14:52:00+03:00
общество
россия
москва
владимир легойда
мгимо
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Школьное и высшее образование в России находится в кризисе, заявил на пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Образование, как школьное, так и высшее, я бы сказал, обостряя чуть-чуть полемически, сегодня находится в кризисе и в тупике. И это не связано с тем, что ушли из Болонской системы – слава Богу, что ушли, – может, это действительно повысит глубинное понимание и реализацию суверенитета нашего на разных уровнях. Что такое образование сегодня? Философия образования должна стать главной дисциплиной – осмыслением того, что такое образование в 2025 году и далее", - сказал Легойда. Легойда добавил, что содержательно-стратегическими вопросами образования должны заниматься форумы, подобные международным "Рождественским чтениям", которые пройдут в Москве 26-30 января "Именно подобные форумы должны заниматься, в том числе, и содержательно-стратегическими вопросам: что такое образование сегодня, как сегодня учить детей. &lt;...&gt; В этом стремительно меняющемся мире мы, конечно, в образовательной сфере многих ответов не видим", - отметил Легойда. Он добавил, что на "Рождественских чтениях" в том числе обсудят искусственный интеллект, так как необходимо понимать, как нейросети меняют представление об образовании. "Существующие нейросети обессмысливают существование письменных работ как проверку знаний, потому что нейросеть очень качественно и быстро может написать учебную, научную работу любого формата. Да, есть свои особенности: как мы выяснили, иногда там надо придумывать источники и цитаты, которых нет. Но это реальность – и мы должны с этой реальностью научиться работать и не методом запретов, но интеграции этих инструментов в образовательный процесс. Кроме того, там есть и нравственная составляющая", - сказал Легойда, который также является профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО.
https://ria.ru/20241001/obrazovanie-1975648043.html
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общество, россия, москва, владимир легойда, мгимо
Общество, Россия, Москва, Владимир Легойда, МГИМО
Легойда заявил о кризисном состоянии образования в России

Легойда заявил о кризисном состоянии школьного и высшего образования в России

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Школьное и высшее образование в России находится в кризисе, заявил на пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Образование, как школьное, так и высшее, я бы сказал, обостряя чуть-чуть полемически, сегодня находится в кризисе и в тупике. И это не связано с тем, что ушли из Болонской системы – слава Богу, что ушли, – может, это действительно повысит глубинное понимание и реализацию суверенитета нашего на разных уровнях. Что такое образование сегодня? Философия образования должна стать главной дисциплиной – осмыслением того, что такое образование в 2025 году и далее", - сказал Легойда.
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Легойда добавил, что содержательно-стратегическими вопросами образования должны заниматься форумы, подобные международным "Рождественским чтениям", которые пройдут в Москве 26-30 января
"Именно подобные форумы должны заниматься, в том числе, и содержательно-стратегическими вопросам: что такое образование сегодня, как сегодня учить детей. <...> В этом стремительно меняющемся мире мы, конечно, в образовательной сфере многих ответов не видим", - отметил Легойда.
Он добавил, что на "Рождественских чтениях" в том числе обсудят искусственный интеллект, так как необходимо понимать, как нейросети меняют представление об образовании.
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"Существующие нейросети обессмысливают существование письменных работ как проверку знаний, потому что нейросеть очень качественно и быстро может написать учебную, научную работу любого формата. Да, есть свои особенности: как мы выяснили, иногда там надо придумывать источники и цитаты, которых нет. Но это реальность – и мы должны с этой реальностью научиться работать и не методом запретов, но интеграции этих инструментов в образовательный процесс. Кроме того, там есть и нравственная составляющая", - сказал Легойда, который также является профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО.
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