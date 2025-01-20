https://ria.ru/20250120/nizhnekamchk-1994541506.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:56:00+03:00

2025-01-20T06:56:00+03:00

2025-01-20T06:59:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

международная организация гражданской авиации

казань

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html

нижнекамск

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации, казань