https://ria.ru/20250120/nizhnekamchk-1994541506.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:56:00+03:00
2025-01-20T06:56:00+03:00
2025-01-20T06:59:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
международная организация гражданской авиации
казань
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации, казань
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Международная организация гражданской авиации, Казань
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов