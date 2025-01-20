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Нефть дешевеет в ожидании инаугурации Трампа
Нефть дешевеет в ожидании инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Нефть дешевеет в ожидании инаугурации Трампа
Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снижаются в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:32:00+03:00
2025-01-20T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно снижаются в ожидании церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.21 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,23% - до 79,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,5%, до 76,23 доллара. Инвесторы ждут инаугурации Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск). Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. "Мы знаем, что в той или иной форме будут введены, в том числе в отношении Канады и Мексики. Это определенно дало рынку небольшую паузу сегодня", - сказала агентству Блумберг директор по исследованиям консультационной компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен (Amrita Sen).
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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, brent, wti (нефть), инаугурация трампа — 2025, цены на нефть
Экономика, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть), Инаугурация Трампа — 2025, Цены на нефть
Нефть дешевеет в ожидании инаугурации Трампа
Нефть дешевеет на 1-1,5% перед инаугурацией Трампа