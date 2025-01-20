На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море
Профессор Дизен: Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море
© Фото : NATOКорабли НАТО в Балтийском море
© Фото : NATO
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море, с таким опасением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
"Если НАТО усилит свою безопасность в Балтийском море, угрожая доступу туда России, то Россия ответит таким образом, чтобы усилить собственную безопасность и уменьшить безопасность НАТО", — заявил он.
По словам эксперта, главная задача государств в этой в сфере заключается в том, чтобы обеспечивать свою защищенность, не подрывая безопасность других стран.
В этой связи Дизен раскритиковал подход Запада, при котором даже обсуждение интересов России на самооборону воспринимается как измена.
«
"Как мы можем усилить нашу безопасность, если нам не разрешено даже обсуждать проблемы безопасности России? Это должно быть очевидно, мы заменили здравый смысл клеветой и цензурой", — заключил он.
Во вторник, 14 января, в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.