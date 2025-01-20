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На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 20.01.2025
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19:58 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 20.01.2025
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море
Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море, с таким опасением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:58:00+03:00
2025-01-20T19:58:00+03:00
в мире
россия
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николай патрушев
мария захарова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море, с таким опасением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Если НАТО усилит свою безопасность в Балтийском море, угрожая доступу туда России, то Россия ответит таким образом, чтобы усилить собственную безопасность и уменьшить безопасность НАТО", — заявил он.По словам эксперта, главная задача государств в этой в сфере заключается в том, чтобы обеспечивать свою защищенность, не подрывая безопасность других стран.В этой связи Дизен раскритиковал подход Запада, при котором даже обсуждение интересов России на самооборону воспринимается как измена."Как мы можем усилить нашу безопасность, если нам не разрешено даже обсуждать проблемы безопасности России? Это должно быть очевидно, мы заменили здравый смысл клеветой и цензурой", — заключил он.Во вторник, 14 января, в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
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в мире, россия, балтийское море, нато, хельсинки, николай патрушев, мария захарова, марк рютте
В мире, Россия, Балтийское море, НАТО, Хельсинки, Николай Патрушев, Мария Захарова, Марк Рютте
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море

Профессор Дизен: Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море

© Фото : NATOКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : NATO
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия может ответить на активность НАТО в Балтийском море, с таким опасением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
"Если НАТО усилит свою безопасность в Балтийском море, угрожая доступу туда России, то Россия ответит таким образом, чтобы усилить собственную безопасность и уменьшить безопасность НАТО", — заявил он.
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По словам эксперта, главная задача государств в этой в сфере заключается в том, чтобы обеспечивать свою защищенность, не подрывая безопасность других стран.
В этой связи Дизен раскритиковал подход Запада, при котором даже обсуждение интересов России на самооборону воспринимается как измена.
«
"Как мы можем усилить нашу безопасность, если нам не разрешено даже обсуждать проблемы безопасности России? Это должно быть очевидно, мы заменили здравый смысл клеветой и цензурой", — заключил он.
Во вторник, 14 января, в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
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В миреРоссияБалтийское мореНАТОХельсинкиНиколай ПатрушевМария ЗахароваМарк Рютте
 
 
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