https://ria.ru/20250120/nalogi-1994536369.html

Подсчитано, как ухудшится ситуация с налогами для американцев

Подсчитано, как ухудшится ситуация с налогами для американцев - РИА Новости, 20.01.2025

Подсчитано, как ухудшится ситуация с налогами для американцев

Налоговая нагрузка для среднестатистического американца будет расти на 1 тысячу долларов ежегодно на горизонте десяти лет, если фискальное законодательство,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T04:09:00+03:00

2025-01-20T04:09:00+03:00

2025-01-20T05:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Налоговая нагрузка для среднестатистического американца будет расти на 1 тысячу долларов ежегодно на горизонте десяти лет, если фискальное законодательство, вступившее в силу во время первого президентского срока Дональда Трампа, продолжит существовать в своем текущем виде, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных статведомства США и аналитиков исследовательского института Center for American progress. Американская экономика ждет возвращения бизнесмена Дональда Трампа в качестве главы государства - уже в понедельник пройдет его инаугурация. Для Трампа это будет второй президентский срок: бизнесмен уже руководил страной с января 2017 по январь 2021 года. За это время помимо разгона государственного долга и ухудшений торговых отношений с Китаем, 45-ый президент США запомнился крупнейшей в истории страны налоговой реформой, в англоязычной среде получившей неформальное название "Налоговые сокращения Трампа". Новое законодательство тогда со скрипом прошло согласование в конгрессе и регулярно подвергалось критике: отраслевые американские аналитики неоднократно отмечали, что от реформ выиграли богатейшие слои населения, в то время как налоговое бремя легло на плечи простых граждан. Закон 2017 года стал одной из центральных тем для обсуждения в американском сенате накануне инаугурации Трампа: многие его положения, касающиеся налогообложения физлиц, носят временный характер и истекают в конце этого года. Вновь избранный президент в целом сохраняет приверженность своему фискальному курсу, хотя и признает необходимость изменений, особенно в вопросах, касающихся взаимозачета федеральных и местных налогов. Подходы к налоговому регулированию нового главы государства поддерживает выдвинутый им на пост министра финансов страны Скотт Бессент, в четверг выступивший перед американскими конгрессменами. Финансист предупредил законодателей, что США рискуют "сокрушительным повышением налогов на 4 триллиона долларов", крупнейшим в своей истории, если закон Трампа прекратит свое действие в конце этого года. При этом не все представители американских властей и даже участники рынка солидарны в вопросе необходимости продления этого закона. Так, согласно отчету независимых аналитиков из исследовательского института Center for American progress на базе данных Управления конгресса США по бюджету, американская казна недополучит именно эти 4 триллиона долларов на горизонте грядущих 10 лет, если положения налогового закона Трампа все-таки будут продлены. По их данным, большую часть этой суммы составляют поступления в бюджет от налогов на доходы физлиц и налогов на недвижимость - 3,4 триллиона долларов. По последним данным американского статведомства, население в США по состоянию на июль прошлого года составило 340,1 миллиона человек. Таким образом, в сегодняшних ценах сохранение налогового закона Трампа в его текущем формате создаст для американского налогоплательщика совокупную дополнительную нагрузку в размере около 10 тысяч долларов за десять лет или 1 тысячи долларов ежегодно.

https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990089789.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994535380.html

https://ria.ru/20250119/ssha-1994431501.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, дональд трамп, в мире