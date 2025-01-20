Наемник из Латвии заочно осужден за участие в боях на стороне ВСУ
Латвиец Улманис заочно осужден на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наемник из Латвии Юрис Альбертс Улманис заочно осужден на 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Улманису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование "Карпатская Сечь", прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Отмечается, что с апреля по сентябрь 2022 года Улманис участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и ДНР против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих, получив за это денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей.
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"Следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Улманиса в боевых действиях. В их числе показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные", - подчеркивается в сообщении.
Из обнародованных летом 2024 года группой RaHDit ("Злые русские хакеры") данных более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ следовало, что Улманис, 1959 года рождения, является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно выезжал на Украину принимать участие в боевых действиях, снабжал вещами и деньгами ВСУ. Написал книгу "Когда война станет личным". Пропагандирует русофобию.