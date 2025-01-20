https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html

В Курской области завершили расследование дела британского наемника

В Курской области завершили расследование дела британского наемника - РИА Новости, 20.01.2025

В Курской области завершили расследование дела британского наемника

Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:01:00+03:00

2025-01-20T11:01:00+03:00

2025-01-20T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

великобритания

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... В результате оперативно-розыскных мероприятий Джеймс Андерсон задержан на территории Курской области. По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику из Великобритании Джеймсу Андерсону меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. В середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон, будучи вооруженным, имея при себе взрывные устройства, незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения.

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, великобритания, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия