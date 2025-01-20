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В Курской области завершили расследование дела британского наемника - РИА Новости, 20.01.2025
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11:01 20.01.2025 (обновлено: 11:02 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html
В Курской области завершили расследование дела британского наемника
В Курской области завершили расследование дела британского наемника - РИА Новости, 20.01.2025
В Курской области завершили расследование дела британского наемника
Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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курская область
великобритания
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... В результате оперативно-розыскных мероприятий Джеймс Андерсон задержан на территории Курской области. По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику из Великобритании Джеймсу Андерсону меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. В середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон, будучи вооруженным, имея при себе взрывные устройства, незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения.
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россия, курская область, великобритания, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Курской области завершили расследование дела британского наемника

СК завершил расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона

© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... В результате оперативно-розыскных мероприятий Джеймс Андерсон задержан на территории Курской области. По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику из Великобритании Джеймсу Андерсону меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. В середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон, будучи вооруженным, имея при себе взрывные устройства, незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеликобританияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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