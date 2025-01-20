В Курской области завершили расследование дела британского наемника
СК завершил расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона
© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
© Фото : РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Завершено расследование по делу британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... В результате оперативно-розыскных мероприятий Джеймс Андерсон задержан на территории Курской области. По ходатайству следователя СК России суд избрал наемнику из Великобритании Джеймсу Андерсону меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. В середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон, будучи вооруженным, имея при себе взрывные устройства, незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения.
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