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МВД назвало число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий
МВД назвало число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий - РИА Новости, 20.01.2025
МВД назвало число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий
В России в 2024 году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:26:00+03:00
2025-01-20T18:26:00+03:00
2025-01-20T18:26:00+03:00
россия
ирина волк
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технологии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России в 2024 году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "МВД России сообщает, что в 2024 году количество зарегистрированных в Российской Федерации преступлений уменьшилось на 1,8%... 40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов - на 7,8%. В значительной степени этот фактор повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8%", - сказала она. Волк добавила, что число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 9,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 8,1%. Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных подростками или при их соучастии, уменьшилось на 3,4%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения - на 20%, наркотического - на 7,2%, ранее судимыми - на 17%. "За минувший год иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 0,9% преступлений меньше, чем в 2023 году. На 17,2% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев", - уточнила Волк. Она отметила, что полицейские за 2024 год выявили и пресекли на 51,4 % больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5 % - связанных с их контрабандой, на 11,1 % - с их производством и на 7 % - со сбытом. А из незаконного оборота изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ. "Вышеуказанные результаты оперативно-служебной деятельности достигнуты несмотря на то, что МВД России работает в условиях значительного некомплекта личного состава", - заключила представитель МВД РФ.
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии
Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Технологии
МВД назвало число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий
МВД: 40 процентов преступлений в 2024 году совершили посредством IT-технологий
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России в 2024 году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"МВД России сообщает, что в 2024 году количество зарегистрированных в Российской Федерации преступлений уменьшилось на 1,8%... 40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов - на 7,8%. В значительной степени этот фактор повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8%", - сказала она.
Волк
добавила, что число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 9,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 8,1%.
Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных подростками или при их соучастии, уменьшилось на 3,4%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения - на 20%, наркотического - на 7,2%, ранее судимыми - на 17%.
"За минувший год иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 0,9% преступлений меньше, чем в 2023 году. На 17,2% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев", - уточнила Волк.
Она отметила, что полицейские за 2024 год выявили и пресекли на 51,4 % больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5 % - связанных с их контрабандой, на 11,1 % - с их производством и на 7 % - со сбытом. А из незаконного оборота изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.
"Вышеуказанные результаты оперативно-служебной деятельности достигнуты несмотря на то, что МВД России работает в условиях значительного некомплекта личного состава", - заключила представитель МВД РФ.