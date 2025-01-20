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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 20.01.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также работу приостановил морской пассажирский транспорт Севастополя. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:13:00+03:00
2025-01-20T16:13:00+03:00
2025-01-20T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также работу приостановил морской пассажирский транспорт Севастополя. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Кроме того, морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе в третий раз за день, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Первый раз остановка продлилась менее часа, второй раз - около 30 минут.
https://ria.ru/20250119/zemletryasenie-1994480031.html
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республика крым, севастополь, россия, безопасность, общество
Республика Крым, Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Инфоцентр: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта