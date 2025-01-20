https://ria.ru/20250120/moskva-1994642995.html
Полиция побеседует с подростком, гулявшим с игрушечным автоматом в Москве
Полиция побеседует с подростком, гулявшим с игрушечным автоматом в Москве - РИА Новости, 20.01.2025
Полиция побеседует с подростком, гулявшим с игрушечным автоматом в Москве
Наряд полиции был отправлен запад Москвы, где люди видели мужчину в маске и с автоматом, но обнаружил только подростка с игрушечным оружием, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:19:00+03:00
2025-01-20T16:19:00+03:00
2025-01-20T16:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наряд полиции был отправлен запад Москвы, где люди видели мужчину в маске и с автоматом, но обнаружил только подростка с игрушечным оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Полицейские в ходе мониторинга интернета в одном из телеграм-каналов выявили публикацию о том, что у школы №2123 в Столовом переулке находится мужчина в маске и с предметом, похожим на автомат. "По указанному адресу был направлен наряд полиции. Прибывшие сотрудники обнаружили рядом со школой несовершеннолетнего с игрушечным автоматом, не представляющим опасности", - говорится в сообщении. Молодой человек с родителями будет доставлен в территориальный отдел для проведения беседы, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240902/ulan-ude-1969928266.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция побеседует с подростком, гулявшим с игрушечным автоматом в Москве
Полиция побеседует с гулявшим с игрушечным автоматом у школы в Москве подростком