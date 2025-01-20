https://ria.ru/20250120/moskva-1994610427.html

Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим

Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим - РИА Новости, 20.01.2025

Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим

Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:53:00+03:00

2025-01-20T13:53:00+03:00

2025-01-20T13:54:00+03:00

происшествия

москва

кутузовский проспект

россия

гоша куценко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:438:1195:1110_1920x0_80_0_0_7ad2d5daa7427c73209613fc5df2d4ee.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. "Предварительной установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (Убийство, изнасилование и краж)а", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240608/talkov-1951618301.html

москва

кутузовский проспект

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко, следственный комитет россии (ск рф)