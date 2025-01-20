https://ria.ru/20250120/moskva-1994610427.html
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим - РИА Новости, 20.01.2025
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:53:00+03:00
2025-01-20T13:53:00+03:00
2025-01-20T13:54:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
россия
гоша куценко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:438:1195:1110_1920x0_80_0_0_7ad2d5daa7427c73209613fc5df2d4ee.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. "Предварительной установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (Убийство, изнасилование и краж)а", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240608/talkov-1951618301.html
москва
кутузовский проспект
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:326:1195:1222_1920x0_80_0_0_e59d683ae5c28aaf065c9e370a4b8612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Россия, Гоша Куценко, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
Мужчина, убивший женщину, найденную в авто Куценко, был уже судим за убийство