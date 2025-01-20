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Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим - РИА Новости, 20.01.2025
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13:53 20.01.2025 (обновлено: 13:54 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/moskva-1994610427.html
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим - РИА Новости, 20.01.2025
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:53:00+03:00
2025-01-20T13:54:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
россия
гоша куценко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. "Предварительной установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (Убийство, изнасилование и краж)а", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Россия, Гоша Куценко, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим

Мужчина, убивший женщину, найденную в авто Куценко, был уже судим за убийство

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший женщину в Москве, а после поместивший ее тело в раритетный автомобиль, принадлежащий актеру Гоше Куценко, ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль.
"Предварительной установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (Убийство, изнасилование и краж)а", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМоскваКутузовский проспектРоссияГоша КуценкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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