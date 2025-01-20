https://ria.ru/20250120/moskva-1994603642.html

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину - РИА Новости, 20.01.2025

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину

Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:31:00+03:00

2025-01-20T13:31:00+03:00

2025-01-20T13:36:00+03:00

происшествия

москва

гоша куценко

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, нашли тело изрезанной женщины. "Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. В пресс-службе главного следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

https://ria.ru/20240608/talkov-1951618301.html

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происшествия, москва, гоша куценко