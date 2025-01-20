https://ria.ru/20250120/moskva-1994603642.html
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину - РИА Новости, 20.01.2025
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину
Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:31:00+03:00
2025-01-20T13:31:00+03:00
2025-01-20T13:36:00+03:00
происшествия
москва
гоша куценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:438:1195:1110_1920x0_80_0_0_7ad2d5daa7427c73209613fc5df2d4ee.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, нашли тело изрезанной женщины. "Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. В пресс-службе главного следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
https://ria.ru/20240608/talkov-1951618301.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:326:1195:1222_1920x0_80_0_0_e59d683ae5c28aaf065c9e370a4b8612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гоша куценко
Происшествия, Москва, Гоша Куценко
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину
В "Запорожце" Гоши Куценко в центре Москвы нашли убитую женщину
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, нашли тело изрезанной женщины.
"Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль.
В пресс-службе главного следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.