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Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах - РИА Новости, 20.01.2025
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12:36 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/moskva-1994591593.html
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах - РИА Новости, 20.01.2025
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах
Медики Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:36:00+03:00
2025-01-20T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Медики Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Двухлетнюю пациентку спасли в больнице имени Зои Башляевой от ореха в бронхах. Пациентка поступила в приемное отделение ДГКБ... с жалобами со слов мамы на кашель и свистящее дыхание. Ее госпитализировали в хирургическое отделение, в экстренном порядке и выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что в больнице выполнили гибкую видеобронхоскопию, где в просвете правого главного бронха определялось инородное тело неправильной формы до 1 сантиметра. Потом его взяли с помощью эндоскопического экстрактора "спиралевидной корзины Дормиа" и извлекли. "Важно помнить, что орехи - аллергенный продукт, поэтому дети должны их есть только под наблюдением родителей. Начинать употреблять орехи лучше, включая в блюда", - предупредила главный детский диетолог Москвы, врач-диетолог ДГКБ Татьяна Брежнева.
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общество, москва, здоровье
Хорошие новости, Общество, Москва, Здоровье
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах

Медики ДГКБ имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах

© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Fotolia / sudok1
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Медики Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
"Двухлетнюю пациентку спасли в больнице имени Зои Башляевой от ореха в бронхах. Пациентка поступила в приемное отделение ДГКБ... с жалобами со слов мамы на кашель и свистящее дыхание. Ее госпитализировали в хирургическое отделение, в экстренном порядке и выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в больнице выполнили гибкую видеобронхоскопию, где в просвете правого главного бронха определялось инородное тело неправильной формы до 1 сантиметра. Потом его взяли с помощью эндоскопического экстрактора "спиралевидной корзины Дормиа" и извлекли.
"Важно помнить, что орехи - аллергенный продукт, поэтому дети должны их есть только под наблюдением родителей. Начинать употреблять орехи лучше, включая в блюда", - предупредила главный детский диетолог Москвы, врач-диетолог ДГКБ Татьяна Брежнева.
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