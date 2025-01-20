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Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах - РИА Новости, 20.01.2025
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах
Медики Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:36:00+03:00
2025-01-20T12:36:00+03:00
2025-01-20T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Медики Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Двухлетнюю пациентку спасли в больнице имени Зои Башляевой от ореха в бронхах. Пациентка поступила в приемное отделение ДГКБ... с жалобами со слов мамы на кашель и свистящее дыхание. Ее госпитализировали в хирургическое отделение, в экстренном порядке и выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что в больнице выполнили гибкую видеобронхоскопию, где в просвете правого главного бронха определялось инородное тело неправильной формы до 1 сантиметра. Потом его взяли с помощью эндоскопического экстрактора "спиралевидной корзины Дормиа" и извлекли. "Важно помнить, что орехи - аллергенный продукт, поэтому дети должны их есть только под наблюдением родителей. Начинать употреблять орехи лучше, включая в блюда", - предупредила главный детский диетолог Москвы, врач-диетолог ДГКБ Татьяна Брежнева.
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общество, москва, здоровье
Хорошие новости, Общество, Москва, Здоровье
Московские врачи спасли ребенка от ореха в бронхах
Медики ДГКБ имени Зои Башляевой спасли двухлетнюю пациентку от ореха в бронхах