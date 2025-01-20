https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html

В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан

В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан

Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, почти 200 подъемных... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:39:00+03:00

2025-01-20T11:39:00+03:00

2025-01-20T11:39:00+03:00

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, почти 200 подъемных платформ, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2024 году установили 197 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что платформы оборудовали во всех административных округах, больше всего - в Северо-Западном, 34, Северо-Восточном, 27, и Южном, 25. "Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков. Он добавил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и социальной защиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2024 год в столичных подъездах установили 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html

https://ria.ru/20250113/moskva-1993439774.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков