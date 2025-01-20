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В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан - РИА Новости, 20.01.2025
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11:39 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html
В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан
В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан
Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, почти 200 подъемных... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:39:00+03:00
2025-01-20T11:39:00+03:00
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, почти 200 подъемных платформ, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2024 году установили 197 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что платформы оборудовали во всех административных округах, больше всего - в Северо-Западном, 34, Северо-Восточном, 27, и Южном, 25. "Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков. Он добавил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и социальной защиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2024 год в столичных подъездах установили 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
В Москве установили почти 200 подъемных платформ для маломобильных граждан

Заммэра Бирюков: почти 200 подъемных платформ установили в жилых домах Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПлатформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве
Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за прошлый год в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, почти 200 подъемных платформ, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2024 году установили 197 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что платформы оборудовали во всех административных округах, больше всего - в Северо-Западном, 34, Северо-Восточном, 27, и Южном, 25.
"Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков.
Он добавил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и социальной защиты населения в разделе "Интернет-приемная".
Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2024 год в столичных подъездах установили 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан.
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