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Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах - РИА Новости, 20.01.2025
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13:43 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/monastyr-1994608170.html
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах - РИА Новости, 20.01.2025
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах
Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:43:00+03:00
2025-01-20T13:43:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по региону. "Шестнадцатого января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера в отношении малолетней". Мужчина был задержан. Восемнадцатого января ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщила собеседница. По ее словам, мужчина работает охранником монастыря. "Человек выполняет подсобные функции, не относится к служителям церкви... У них есть охрана, и он там охранник", - отметила представитель СУСК.
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происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах

Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах к девочке

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по региону.
"Шестнадцатого января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера в отношении малолетней". Мужчина был задержан. Восемнадцатого января ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщила собеседница.
По ее словам, мужчина работает охранником монастыря.
"Человек выполняет подсобные функции, не относится к служителям церкви... У них есть охрана, и он там охранник", - отметила представитель СУСК.
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