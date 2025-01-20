https://ria.ru/20250120/monastyr-1994608170.html
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах - РИА Новости, 20.01.2025
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах
Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:43:00+03:00
2025-01-20T13:43:00+03:00
2025-01-20T13:43:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по региону. "Шестнадцатого января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера в отношении малолетней". Мужчина был задержан. Восемнадцатого января ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщила собеседница. По ее словам, мужчина работает охранником монастыря. "Человек выполняет подсобные функции, не относится к служителям церкви... У них есть охрана, и он там охранник", - отметила представитель СУСК.
https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах
Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах к девочке