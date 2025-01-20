https://ria.ru/20250120/monastyr-1994608170.html

Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах

Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах - РИА Новости, 20.01.2025

Охранника монастыря в Калужской области обвинили в домогательствах

Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:43:00+03:00

2025-01-20T13:43:00+03:00

2025-01-20T13:43:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Охранник монастыря в Калужской области обвиняется в домогательствах к малолетней девочке, он заключён под стражу, сообщила РИА представитель СУСК России по региону. "Шестнадцатого января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Действия сексуального характера в отношении малолетней". Мужчина был задержан. Восемнадцатого января ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сообщила собеседница. По ее словам, мужчина работает охранником монастыря. "Человек выполняет подсобные функции, не относится к служителям церкви... У них есть охрана, и он там охранник", - отметила представитель СУСК.

https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html

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происшествия, россия, калужская область