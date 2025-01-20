https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994605816.html

Эксперт предупредил о последствиях энергетического кризиса в Молдавии

Эксперт предупредил о последствиях энергетического кризиса в Молдавии - РИА Новости, 20.01.2025

Эксперт предупредил о последствиях энергетического кризиса в Молдавии

Социально-психологические последствия энергетического кризиса в Молдавии вынуждают жителей уезжать из страны в поисках лучшей жизни, заявил директор молдавской... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:38:00+03:00

2025-01-20T13:38:00+03:00

2025-01-20T13:38:00+03:00

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Социально-психологические последствия энергетического кризиса в Молдавии вынуждают жителей уезжать из страны в поисках лучшей жизни, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в комментарии Sputnik Moldova.С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Есть социальные последствия (энергокризиса - ред.) и они гораздо страшнее, чем просто экономические. Социально-психологические последствия ведут к тому, что люди из-за роста цен не видят будущего в своей стране. Они не могут программировать свою жизнь даже на ближайший день", - заявил Лисневский. По его словам, это не первый кризис, спровоцированный тем, что власти Молдавии ведут себя по одному и тому же сценарию. "Был создан двухлетний цикл определенных действий, которые наше правительство повторяет, потому что сейчас повторяется тот же энергетический кризис, что и в 2022 году. Затем идет предвыборная кампания, после этого будут дискуссии о НАТО, чтобы люди говорили о чем-то другом, потом будет увеличение цен на энергоресурсы", - пояснил эксперт. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250115/moldavija-1993875005.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, нато, газпром, в мире