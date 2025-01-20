https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994582825.html

Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с энергокризисом в стране

Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с энергокризисом в стране - РИА Новости, 20.01.2025

Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с энергокризисом в стране

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что те, кто считает, что энергетический кризис был бы решен при другой... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:58:00+03:00

2025-01-20T11:58:00+03:00

2025-01-20T11:58:00+03:00

молдавия

кишинев

днестр

дорин речан

газпром

в мире

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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что те, кто считает, что энергетический кризис был бы решен при другой власти, ошибаются. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Если бы в Кишиневе была другая политическая конфигурация и Москва хотела бы или "Газпром" хотел бы поставлять этот газ, то вы видите, сколько проблем с маршрутом разного характера - у нас нет прямой границы с Российской Федерацией, чтобы этот газ попал в Республику Молдова. В любом случае, те, кто считает, что энергетический кризис был бы решен, если бы в Кишиневе была другая власть, другого политического окраса, ошибаются", - заявил Серебрян.Он признал, что высокие затраты на энергоресурсы вызывают состояние тревоги и неуверенности граждан. Вице-премьер заверил, что правительство ищет способы компенсировать эти затраты. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994502661.html

https://ria.ru/20250114/sandu-1993685211.html

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днестр

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молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, в мире