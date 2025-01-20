В Молдавии готовят учебник, оправдывающий роль Румынии в ВОВ
В Молдавии готовят учебник по истории, оправдывающий участие Румынии в ВОВ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. В Молдавии готовится к публикации учебник по истории, который оправдывает участие Румынии во Второй мировой войне на стороне Германии и называет "оккупантами" войска Красной армии, сообщил в понедельник глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
"В скором времени выйдет учебник по истории румын и всеобщей истории для 12 класса. Он посвящён истории ХХ века, и такого учебника в нашей стране ещё точно не было. Этот учебник полностью оправдывает участие фашистской Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии" – сообщил Петрович в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что ни одного слова, связанного с осуждением румынского фашистского режима, ни одного слова о преступлениях нацистов в нём нет. Более того, слово "оккупанты" использовано только в отношении войск Красной армии.
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"В нашей стране откровенно возрождается и процветает нацизм – через восстановление и создание памятников румынским оккупантам, которых сегодня именуют "героями", и, что гораздо страшнее, через такие псевдоучебники", – констатировал Петрович.
Глава комитета "Победа" полагает, что в год 80-летия Победы большего кощунства и издевательства над памятью погибших героев-освободителей и жертв фашистских палачей придумать сложно.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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