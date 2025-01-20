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В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 20.01.2025
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10:54 20.01.2025 (обновлено: 14:36 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/moldavija-1994568731.html
В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа
В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 20.01.2025
В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа
Около шести тысяч жителей Молдавии остались без газа из-за повреждения газопровода высокого давления во время строительных работ, сообщила компания Rotalin Gaz. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:54:00+03:00
2025-01-20T14:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Около шести тысяч жителей Молдавии остались без газа из-за повреждения газопровода высокого давления во время строительных работ, сообщила компания Rotalin Gaz. "Девятнадцатого января 2025 года при проведении несогласованных земляных работ сторонней организацией в районе села Фундул Галбеней произошло повреждение газопровода высокого давления D163. Пострадали несколько населенных пунктов и около шести тысяч потребителей. Следует отметить, что на данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет", — говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). В компании сообщили, что оперативно устранили риск аварийной ситуации. Все соответствующие службы были проинформированы о случившемся в соответствии с планом локализации чрезвычайных ситуаций. Работы по ремонту газопровода и возобновлению подачи газа в населенные пункты начались утром 20 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
В Молдавии около шести тысяч человек остались без газа

В Молдавии шесть тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Около шести тысяч жителей Молдавии остались без газа из-за повреждения газопровода высокого давления во время строительных работ, сообщила компания Rotalin Gaz.
"Девятнадцатого января 2025 года при проведении несогласованных земляных работ сторонней организацией в районе села Фундул Галбеней произошло повреждение газопровода высокого давления D163. Пострадали несколько населенных пунктов и около шести тысяч потребителей. Следует отметить, что на данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет", — говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
В компании сообщили, что оперативно устранили риск аварийной ситуации. Все соответствующие службы были проинформированы о случившемся в соответствии с планом локализации чрезвычайных ситуаций.
Работы по ремонту газопровода и возобновлению подачи газа в населенные пункты начались утром 20 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
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