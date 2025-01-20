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Эксперт Минздрава: плато достаточного числа пересадок органов достигнуто - РИА Новости, 20.01.2025
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15:25 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/minzdrav-1994634537.html
Эксперт Минздрава: плато достаточного числа пересадок органов достигнуто
Эксперт Минздрава: плато достаточного числа пересадок органов достигнуто - РИА Новости, 20.01.2025
Эксперт Минздрава: плато достаточного числа пересадок органов достигнуто
Число операций по пересадке органов пациентам в России растет, уже удалось достичь определенного плато достаточного количества выполнения трансплантаций, заявил РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:25:00+03:00
2025-01-20T15:25:00+03:00
сергей готье
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число операций по пересадке органов пациентам в России растет, уже удалось достичь определенного плато достаточного количества выполнения трансплантаций, заявил академик РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатый специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. "Мы вышли на определенное плато достаточного числа выполнения операций. Уже не первый год мы полностью выполняем необходимое количество операций по трансплантации органов, в частности, почек и печени у детей. Этим мы полностью закрываем потребность страны в этом виде помощи", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что постепенно увеличивается число трансплантаций сердца у детей, в 2024 году в центре Шумакова было сделано 25 таких операций детям и подросткам. В целом, в 2024 году продолжился рост числа трансплантаций в России – всего в стране было сделано 3300 операций, из них 2 тысячи - это пересадка почек. -0-
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сергей готье, общество
Сергей Готье, Общество

Эксперт Минздрава: плато достаточного числа пересадок органов достигнуто

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог министерства здравоохранения РФ Сергей Готье
Академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог министерства здравоохранения РФ Сергей Готье - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число операций по пересадке органов пациентам в России растет, уже удалось достичь определенного плато достаточного количества выполнения трансплантаций, заявил академик РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатый специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
"Мы вышли на определенное плато достаточного числа выполнения операций. Уже не первый год мы полностью выполняем необходимое количество операций по трансплантации органов, в частности, почек и печени у детей. Этим мы полностью закрываем потребность страны в этом виде помощи", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что постепенно увеличивается число трансплантаций сердца у детей, в 2024 году в центре Шумакова было сделано 25 таких операций детям и подросткам.
В целом, в 2024 году продолжился рост числа трансплантаций в России – всего в стране было сделано 3300 операций, из них 2 тысячи - это пересадка почек. -0-
 
Сергей ГотьеОбщество
 
 
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