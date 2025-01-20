https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты - РИА Новости, 20.01.2025

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:09:00+03:00

2025-01-20T00:09:00+03:00

2025-01-20T10:31:00+03:00

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МОСКВА 20 янв — РИА Новости. Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков.Как следует из документа, опубликованного 10 января, льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).При этом, согласно приказу, утверждена скидка 100 процентов детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90 процентов от тарифа — на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением несовершеннолетним отдельных мест со скидкой 50 процентов.Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без российского гражданства на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.

https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, общество, туризм, социальный навигатор, детские вопросы