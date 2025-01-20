https://ria.ru/20250120/minfin-1994708905.html

Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента

Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента - РИА Новости, 20.01.2025

Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента

Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Министерства... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:08:00+03:00

2025-01-20T22:08:00+03:00

2025-01-20T22:59:00+03:00

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Министерства финансов России."Нефтегазовые доходы составили 11 131 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1300 миллиардов рублей", — говорится в тексте.Что касается ненефтегазовых доходов, то они выросли на 26,0% г/г и составили 25 576 миллиардов рублей. Отмечается, что по итогам 2024-го объем таких доходов значительно превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025-2027 годов, в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). "Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", — указывается в документах.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций против России, направленных в том числе на сокращение доходов от продажи энергоресурсов. В частности, с 5 декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html

https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html

https://ria.ru/20241203/neft--1986954577.html

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украина

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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, украина, сша, австралия, евросоюз