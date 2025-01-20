Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 20.01.2025 (обновлено: 22:59 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/minfin-1994708905.html
Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента
Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента - РИА Новости, 20.01.2025
Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента
Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Министерства... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:08:00+03:00
2025-01-20T22:59:00+03:00
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
украина
сша
австралия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Министерства финансов России."Нефтегазовые доходы составили 11 131 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1300 миллиардов рублей", — говорится в тексте.Что касается ненефтегазовых доходов, то они выросли на 26,0% г/г и составили 25 576 миллиардов рублей. Отмечается, что по итогам 2024-го объем таких доходов значительно превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025-2027 годов, в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). "Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", — указывается в документах.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций против России, направленных в том числе на сокращение доходов от продажи энергоресурсов. В частности, с 5 декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html
https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html
https://ria.ru/20241203/neft--1986954577.html
россия
украина
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, украина, сша, австралия, евросоюз
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Украина, США, Австралия, Евросоюз
Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента

Минфин: нефтегазовые доходы федбюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Министерства финансов России.
"Нефтегазовые доходы составили 11 131 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1300 миллиардов рублей", — говорится в тексте.
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
17 января, 01:28
Что касается ненефтегазовых доходов, то они выросли на 26,0% г/г и составили 25 576 миллиардов рублей. Отмечается, что по итогам 2024-го объем таких доходов значительно превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025-2027 годов, в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги).
"Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", — указывается в документах.
Польша - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России
14 января, 17:45
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций против России, направленных в том числе на сокращение доходов от продажи энергоресурсов.
В частности, с 5 декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.
С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Нефтеперекачивающая станция Актау - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Зальет нефтью": России указали на неожиданного "врага"
3 декабря 2024, 08:00
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинУкраинаСШААвстралияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала