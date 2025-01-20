https://ria.ru/20250120/migranty-1994604757.html

Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025

Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:35:00+03:00

2025-01-20T13:35:00+03:00

2025-01-20T13:41:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В ноябре прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким направила на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Изменение предлагается внести в статью 4.3 КоАП РФ (Обстоятельства, отягчающие административную ответственность). "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе. В документе отмечается, что авторам инициативы следует учитывать, что незаконное нахождение иностранного гражданина на территории РФ образует отдельные составы административного правонарушения: статьи 18.1, 18.8, 18.9 КоАП РФ.

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество