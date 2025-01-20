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Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025
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13:35 20.01.2025 (обновлено: 13:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/migranty-1994604757.html
Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов
Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025
Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:35:00+03:00
2025-01-20T13:41:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В ноябре прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким направила на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Изменение предлагается внести в статью 4.3 КоАП РФ (Обстоятельства, отягчающие административную ответственность). "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе. В документе отмечается, что авторам инициативы следует учитывать, что незаконное нахождение иностранного гражданина на территории РФ образует отдельные составы административного правонарушения: статьи 18.1, 18.8, 18.9 КоАП РФ.
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
Правительство поддержало проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Кабмин поддержал признание незаконного нахождения мигранта отягчающим в КоАП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В ноябре прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким направила на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. Изменение предлагается внести в статью 4.3 КоАП РФ (Обстоятельства, отягчающие административную ответственность).
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе.
В документе отмечается, что авторам инициативы следует учитывать, что незаконное нахождение иностранного гражданина на территории РФ образует отдельные составы административного правонарушения: статьи 18.1, 18.8, 18.9 КоАП РФ.
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