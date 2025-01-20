Рейтинг@Mail.ru
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/migranty-1994584321.html
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети - РИА Новости, 20.01.2025
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети
Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:02:00+03:00
2025-01-20T12:02:00+03:00
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются иностранцами, двоих привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее в ведомстве поясняли, что на территории мечети в Сургуте проходило профилактическое мероприятие по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля, тогда агентству пообещали рассказать о его итогах в понедельник. "Сотрудники УМВД России по Сургуту на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В минувшую пятницу из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 – иностранцы", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания").
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия
Сургут, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети

В Сургуте 91 человек доставлен в отдел по вопросам миграции после рейда в мечети

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются иностранцами, двоих привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.
Ранее в ведомстве поясняли, что на территории мечети в Сургуте проходило профилактическое мероприятие по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля, тогда агентству пообещали рассказать о его итогах в понедельник.
«
"Сотрудники УМВД России по Сургуту на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В минувшую пятницу из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 – иностранцы", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания").
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
5 января, 08:00
 
СургутРоссияХанты-Мансийский автономный округПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала