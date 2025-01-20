https://ria.ru/20250120/migranty-1994584321.html
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети - РИА Новости, 20.01.2025
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети
Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:02:00+03:00
2025-01-20T12:02:00+03:00
2025-01-20T12:02:00+03:00
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются иностранцами, двоих привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее в ведомстве поясняли, что на территории мечети в Сургуте проходило профилактическое мероприятие по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля, тогда агентству пообещали рассказать о его итогах в понедельник. "Сотрудники УМВД России по Сургуту на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В минувшую пятницу из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 – иностранцы", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания").
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия
Сургут, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия
В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети
В Сургуте 91 человек доставлен в отдел по вопросам миграции после рейда в мечети