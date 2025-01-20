https://ria.ru/20250120/migranty-1994584321.html

В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети

В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети - РИА Новости, 20.01.2025

В Югре более 90 человек доставили в полицию после рейда в мечети

Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:02:00+03:00

2025-01-20T12:02:00+03:00

2025-01-20T12:02:00+03:00

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции во время профилактического мероприятия возле мечети в Сургуте доставили в отдел по вопросам миграции 90 человек, из которых 85 являются иностранцами, двоих привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее в ведомстве поясняли, что на территории мечети в Сургуте проходило профилактическое мероприятие по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля, тогда агентству пообещали рассказать о его итогах в понедельник. "Сотрудники УМВД России по Сургуту на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В минувшую пятницу из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 – иностранцы", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что два человека привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания").

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия