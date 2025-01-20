https://ria.ru/20250120/meksika-1994599877.html

Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят

Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят - РИА Новости, 20.01.2025

Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят

Тайный туннель, обнаруженный на американо-мексиканской границе, будет засыпан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса, командующего... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:15:00+03:00

2025-01-20T13:15:00+03:00

2025-01-20T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тайный туннель, обнаруженный на американо-мексиканской границе, будет засыпан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса, командующего гарнизоном в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Туннель, обнаруженный 10 января, соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас. По словам чиновников, с мексиканской стороны он имеет длину около 300 метров и оборудован освещением, вентиляцией и укреплен для предотвращения обвалов. По словам генерала, подчиненные которого охраняют туннель, проход спрятан в системе ливневой канализации, проходящей между двумя городами, его высота составляет около 2 метров, а ширина – 1,2 метра, что позволяет легко перемещать людей и контрабанду. "Строительство туннеля должно было занять много времени... возможно, один или два года", - сказал Лемус журналистам. По его словам, генеральная прокуратура Мексики, расследует возможное соучастие местных властей, которые "не заметили" строительство туннеля. Генерал добавил, что информация о существовании и расположении туннеля была частично почерпнута из обсуждений торговцами людьми в социальных сетях, таких как TikTok.

https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html

https://ria.ru/20241203/ssha-1986989972.html

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в мире, технологии, сьюдад-хуарес, техас, мексика