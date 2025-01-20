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Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят - РИА Новости, 20.01.2025
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13:15 20.01.2025 (обновлено: 13:25 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/meksika-1994599877.html
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят - РИА Новости, 20.01.2025
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят
Тайный туннель, обнаруженный на американо-мексиканской границе, будет засыпан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса, командующего... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:15:00+03:00
2025-01-20T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тайный туннель, обнаруженный на американо-мексиканской границе, будет засыпан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса, командующего гарнизоном в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Туннель, обнаруженный 10 января, соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас. По словам чиновников, с мексиканской стороны он имеет длину около 300 метров и оборудован освещением, вентиляцией и укреплен для предотвращения обвалов. По словам генерала, подчиненные которого охраняют туннель, проход спрятан в системе ливневой канализации, проходящей между двумя городами, его высота составляет около 2 метров, а ширина – 1,2 метра, что позволяет легко перемещать людей и контрабанду. "Строительство туннеля должно было занять много времени... возможно, один или два года", - сказал Лемус журналистам. По его словам, генеральная прокуратура Мексики, расследует возможное соучастие местных властей, которые "не заметили" строительство туннеля. Генерал добавил, что информация о существовании и расположении туннеля была частично почерпнута из обсуждений торговцами людьми в социальных сетях, таких как TikTok.
https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html
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в мире, технологии, сьюдад-хуарес, техас, мексика
В мире, Технологии, Сьюдад-Хуарес, Техас, Мексика
Тайный туннель на границе США и Мексики засыпят

CBS: обнаруженный на границе США и Мексики тайный туннель засыпят

© Getty Images / Anadolu/Christian TorresЗакрытие туннеля, соединяющего Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас
Закрытие туннеля, соединяющего Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Christian Torres
Закрытие туннеля, соединяющего Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тайный туннель, обнаруженный на американо-мексиканской границе, будет засыпан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса, командующего гарнизоном в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.
Туннель, обнаруженный 10 января, соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас. По словам чиновников, с мексиканской стороны он имеет длину около 300 метров и оборудован освещением, вентиляцией и укреплен для предотвращения обвалов.
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По словам генерала, подчиненные которого охраняют туннель, проход спрятан в системе ливневой канализации, проходящей между двумя городами, его высота составляет около 2 метров, а ширина – 1,2 метра, что позволяет легко перемещать людей и контрабанду.
"Строительство туннеля должно было занять много времени... возможно, один или два года", - сказал Лемус журналистам. По его словам, генеральная прокуратура Мексики, расследует возможное соучастие местных властей, которые "не заметили" строительство туннеля.
Генерал добавил, что информация о существовании и расположении туннеля была частично почерпнута из обсуждений торговцами людьми в социальных сетях, таких как TikTok.
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