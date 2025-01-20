Рейтинг@Mail.ru
Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/medvedchuk-1994556128.html
Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России
Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России - РИА Новости, 20.01.2025
Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России
Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:56:00+03:00
2025-01-20T09:56:00+03:00
россия
украина
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он постоянно демонстрирует полное непонимание международной ситуации, поэтому его не воспринимают всерьез партнеры, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, отметив, что возрождение украинского народа произойдет только в составе России. "Конфликт на Украине уже изменил мир, и совершенно не в ту сторону, о которой говорил Зеленский. Глобалистский миропорядок окончательно рухнул в 2024 году, и теперь начинается эра строительства новой системы безопасности и международных отношений. Еще нельзя сказать, что США изменили политику, но новая команда в Вашингтоне изменила риторику, теперь она в корне противоречит тому, о чем говорила команда Байдена… Вся команда Зеленского не зря пасется в Лондоне, поскольку именно туда стекаются отмытые на войне деньги коллективного Запада, в первую очередь американских налогоплательщиков", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленский не может эффективно воевать, даже если бы захотел, потому что не имеет никаких к этому навыков, сугубо гражданский человек, он даже не управленец, способный рассчитать силы и средства для конфликта. Он всегда был далек от реальной ситуации на фронте, постоянно демонстрировал полное непонимание международной ситуации. Медведчук отмечает, что нелегитимный украинский президент продолжает воспринимать войну, как выгодный для себя лично бизнес-проект. "Во всем этом кошмаре для украинского народа Зеленского интересуют только деньги; чем больше народ страдает, тем больше денег этот политический клоун рассчитывает получить на Западе. Поэтому окончание войны Зеленского не интересует от слова "вообще". Другой вопрос, что окончание войны предполагает новый курс команды Трампа… Зеленский ставит перед коллективным Западом заведомо недостижимые цели, в надежде срыва переговоров и дальнейшего продолжения войны, читай, продолжения работы британской коррупционной схемы. То есть, никаких озвученных им целей Зеленский не собирается достигать, потому их постоянно меняет. У него то план мира, то план победы, то он курит какой-то "план". Поэтому ему в Кремле не верят, и переговорщиком его не рассматривают", - продолжает политик. Медведчук поясняет, с самого начала целями российской спецоперации были демилитаризация и денацификация. Для граждан Украины выполнение этих условий означает, что их не будут отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на фронт, что им разрешат разговаривать, учиться и общаться публично на родном языке, что матерям и женам вернут их детей и мужей, что верующим вернут их храмы и пастырей, что памятники истории вернут на свое место, а книги, признанные мировым культурным достоянием, вернутся в библиотеки и на прилавки магазинов, отметил Медведчук. "Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев. История имеет свойство повторяться на новых этапах. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России, так было, так есть и так будет в будущем", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html
https://ria.ru/20250117/bajden-1994136298.html
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, В мире
Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России

Медведчук: возрождение народа Украины и его истории возможно лишь в составе РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он постоянно демонстрирует полное непонимание международной ситуации, поэтому его не воспринимают всерьез партнеры, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, отметив, что возрождение украинского народа произойдет только в составе России.
"Конфликт на Украине уже изменил мир, и совершенно не в ту сторону, о которой говорил Зеленский. Глобалистский миропорядок окончательно рухнул в 2024 году, и теперь начинается эра строительства новой системы безопасности и международных отношений. Еще нельзя сказать, что США изменили политику, но новая команда в Вашингтоне изменила риторику, теперь она в корне противоречит тому, о чем говорила команда Байдена… Вся команда Зеленского не зря пасется в Лондоне, поскольку именно туда стекаются отмытые на войне деньги коллективного Запада, в первую очередь американских налогоплательщиков", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Украине сделали прогноз о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа
09:48
По его словам, Зеленский не может эффективно воевать, даже если бы захотел, потому что не имеет никаких к этому навыков, сугубо гражданский человек, он даже не управленец, способный рассчитать силы и средства для конфликта. Он всегда был далек от реальной ситуации на фронте, постоянно демонстрировал полное непонимание международной ситуации. Медведчук отмечает, что нелегитимный украинский президент продолжает воспринимать войну, как выгодный для себя лично бизнес-проект.
"Во всем этом кошмаре для украинского народа Зеленского интересуют только деньги; чем больше народ страдает, тем больше денег этот политический клоун рассчитывает получить на Западе. Поэтому окончание войны Зеленского не интересует от слова "вообще". Другой вопрос, что окончание войны предполагает новый курс команды Трампа… Зеленский ставит перед коллективным Западом заведомо недостижимые цели, в надежде срыва переговоров и дальнейшего продолжения войны, читай, продолжения работы британской коррупционной схемы. То есть, никаких озвученных им целей Зеленский не собирается достигать, потому их постоянно меняет. У него то план мира, то план победы, то он курит какой-то "план". Поэтому ему в Кремле не верят, и переговорщиком его не рассматривают", - продолжает политик.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Медведчук обвинил Байдена в превращении Украины в концлагерь
17 января, 10:11
Медведчук поясняет, с самого начала целями российской спецоперации были демилитаризация и денацификация. Для граждан Украины выполнение этих условий означает, что их не будут отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на фронт, что им разрешат разговаривать, учиться и общаться публично на родном языке, что матерям и женам вернут их детей и мужей, что верующим вернут их храмы и пастырей, что памятники истории вернут на свое место, а книги, признанные мировым культурным достоянием, вернутся в библиотеки и на прилавки магазинов, отметил Медведчук.
"Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев. История имеет свойство повторяться на новых этапах. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России, так было, так есть и так будет в будущем", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Раде унизили Зеленского
00:55
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала