https://ria.ru/20250120/medvedchuk-1994556128.html

Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России

Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России - РИА Новости, 20.01.2025

Медведчук: возрождение украинского народа возможно лишь в составе России

Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:56:00+03:00

2025-01-20T09:56:00+03:00

2025-01-20T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он постоянно демонстрирует полное непонимание международной ситуации, поэтому его не воспринимают всерьез партнеры, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, отметив, что возрождение украинского народа произойдет только в составе России. "Конфликт на Украине уже изменил мир, и совершенно не в ту сторону, о которой говорил Зеленский. Глобалистский миропорядок окончательно рухнул в 2024 году, и теперь начинается эра строительства новой системы безопасности и международных отношений. Еще нельзя сказать, что США изменили политику, но новая команда в Вашингтоне изменила риторику, теперь она в корне противоречит тому, о чем говорила команда Байдена… Вся команда Зеленского не зря пасется в Лондоне, поскольку именно туда стекаются отмытые на войне деньги коллективного Запада, в первую очередь американских налогоплательщиков", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленский не может эффективно воевать, даже если бы захотел, потому что не имеет никаких к этому навыков, сугубо гражданский человек, он даже не управленец, способный рассчитать силы и средства для конфликта. Он всегда был далек от реальной ситуации на фронте, постоянно демонстрировал полное непонимание международной ситуации. Медведчук отмечает, что нелегитимный украинский президент продолжает воспринимать войну, как выгодный для себя лично бизнес-проект. "Во всем этом кошмаре для украинского народа Зеленского интересуют только деньги; чем больше народ страдает, тем больше денег этот политический клоун рассчитывает получить на Западе. Поэтому окончание войны Зеленского не интересует от слова "вообще". Другой вопрос, что окончание войны предполагает новый курс команды Трампа… Зеленский ставит перед коллективным Западом заведомо недостижимые цели, в надежде срыва переговоров и дальнейшего продолжения войны, читай, продолжения работы британской коррупционной схемы. То есть, никаких озвученных им целей Зеленский не собирается достигать, потому их постоянно меняет. У него то план мира, то план победы, то он курит какой-то "план". Поэтому ему в Кремле не верят, и переговорщиком его не рассматривают", - продолжает политик. Медведчук поясняет, с самого начала целями российской спецоперации были демилитаризация и денацификация. Для граждан Украины выполнение этих условий означает, что их не будут отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на фронт, что им разрешат разговаривать, учиться и общаться публично на родном языке, что матерям и женам вернут их детей и мужей, что верующим вернут их храмы и пастырей, что памятники истории вернут на свое место, а книги, признанные мировым культурным достоянием, вернутся в библиотеки и на прилавки магазинов, отметил Медведчук. "Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев. История имеет свойство повторяться на новых этапах. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России, так было, так есть и так будет в будущем", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html

https://ria.ru/20250117/bajden-1994136298.html

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире