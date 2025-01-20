https://ria.ru/20250120/medikamenty-1994638035.html

Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры

Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025

Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами медикаментов и медтехники. Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. "Сегодняшняя трагедия в Бехтерах в очередной раз доказала, что враг готов бить даже по детям. Чтобы сберечь их здоровье и минимизировать последствия подлых террористических ударов, во всех образовательных учреждениях региона должны появиться запасы медикаментов и медтехники", - написал Сальдо. По его словам, в некоторых школах они уже есть, но, к сожалению, не во всех. Исправить ситуацию планируется в кратчайшие сроки. "Более того, региональное отделение "Единой России" проведет полезные тренинги по оказанию первой медицинской помощи для детей и взрослых", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области Кадры РИА Новости с места обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области, где, по последним данным, погибли 2 человека и еще 23 получили ранения. 2025-01-20T15:53 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия