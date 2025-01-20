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Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/medikamenty-1994638035.html
Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры
Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры - РИА Новости, 20.01.2025
Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:53:00+03:00
2025-01-20T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами медикаментов и медтехники. Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. "Сегодняшняя трагедия в Бехтерах в очередной раз доказала, что враг готов бить даже по детям. Чтобы сберечь их здоровье и минимизировать последствия подлых террористических ударов, во всех образовательных учреждениях региона должны появиться запасы медикаментов и медтехники", - написал Сальдо. По его словам, в некоторых школах они уже есть, но, к сожалению, не во всех. Исправить ситуацию планируется в кратчайшие сроки. "Более того, региональное отделение "Единой России" проведет полезные тренинги по оказанию первой медицинской помощи для детей и взрослых", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области
Кадры РИА Новости с места обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области, где, по последним данным, погибли 2 человека и еще 23 получили ранения.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры

Сальдо поручил обеспечить школы Херсонской области медикаментами и медтехникой

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами медикаментов и медтехники.
Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Сегодняшняя трагедия в Бехтерах в очередной раз доказала, что враг готов бить даже по детям. Чтобы сберечь их здоровье и минимизировать последствия подлых террористических ударов, во всех образовательных учреждениях региона должны появиться запасы медикаментов и медтехники", - написал Сальдо.
По его словам, в некоторых школах они уже есть, но, к сожалению, не во всех. Исправить ситуацию планируется в кратчайшие сроки.
"Более того, региональное отделение "Единой России" проведет полезные тренинги по оказанию первой медицинской помощи для детей и взрослых", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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