Херсонские школы обеспечат запасом медикаментов после атаки на Бехтеры
Сальдо поручил обеспечить школы Херсонской области медикаментами и медтехникой
© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что после атак ВСУ на село Бехтеры поручил обеспечить школы региона запасами медикаментов и медтехники.
Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что утром ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись рядом со школой. В результате пострадали 23 человека, среди них трое детей, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Сегодняшняя трагедия в Бехтерах в очередной раз доказала, что враг готов бить даже по детям. Чтобы сберечь их здоровье и минимизировать последствия подлых террористических ударов, во всех образовательных учреждениях региона должны появиться запасы медикаментов и медтехники", - написал Сальдо.
По его словам, в некоторых школах они уже есть, но, к сожалению, не во всех. Исправить ситуацию планируется в кратчайшие сроки.
"Более того, региональное отделение "Единой России" проведет полезные тренинги по оказанию первой медицинской помощи для детей и взрослых", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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